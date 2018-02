In fiecare an Romania devine din ce in ce mai mica - ce ne mananca din teritoriu

Ziare.

Fenomenul a fost observat in urma cu 12 ani si este confirmat de un studiu realizat pentru Administratia Nationala Apele Romane.Potrivit unor specialisti din Iasi, care au studiat malul Prutului in 2016 si in 2017, cea mai afectata de eroziune este portiunea finala a digului, de la podul rutier aflat la punctul de trecere a frontierei spre Republica Moldova pana in zona confluentei raului cu Dunarea.Inginerii au facut calcule si au constatat ca, in fiecare an, Romania si judetul Galati pierd circa 2 metri liniari de pamant, ceea ce inseamna caViiturile care s-au inmultit in ultimii ani, dar si manevrele care se fac in portul Giurgiulesti din Republica Moldova au accentuat eroziunea malului drept al Prutului, in judetul Galati. De aceea, specialistii recomanda realizarea de urgenta a unor lucrari de consolidare a malului."Proiectul de reabilitare a digului pe malul drept a raului Prut in aval de podul rutier Giurgiulesti pe o distanta de 380 metri liniari reprezinta o necesitate imediata din cauza accentuarii procesului de eroziune a malului drept, care duce la pierderea teritoriului national cu 1 - 2 metri anual.", se arata in studiul comandat de Administratia Nationala Apele Romane.Mai grav, la ultima actualizare a studiului din 2017, specialistii vorbesc despre faptul ca, de la punctul de trecere a frontierei Galati-Giurgiulesti."Eroziunea accentuata a malului pune in pericol podul rutier, podul CF, digul de aparare si duce la pierderea de teritoriu national, fiind necesara realizarea consolidari de mal in vederea stabilizarii malului raului Prut", scrie in studiul realizat anul trecut.Specialistii mai spun ca reabilitarea ar trebui facuta in special pe o distanta de 380 de metri, chiar langa podul rutier Galati-Giurgiulesti.In ultimii 10 ani au existat mai multe proiecte privind consolidarea digului de la raul Prut, dar niciunul nu a fost implementat din cauza lipsei banilor.Anul acesta, Ministerul Apelor si Padurilor a inclus pe lista cu prioritati proiectul "Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesu de Jos, judetul Galati". Daca totul merge conform planului, lucrarea va fi finalizata pana la sfarsitul anului.