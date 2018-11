Incep pregatirile pentru 1 Decembrie: Oaspeti straini la parada militara de la Arcul de Triumf

Ziare.

Cei aproximativvor fi din Albania, Bulgaria, Canada, Cehia, Croatia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Republica Moldova, Slovacia, SUA, Turcia si Ucraina, a informat un comunicat al MApN.Tot in Bucuresti va avea loc sambata, 1 Decembrie, incepand cu orasi jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I.Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, reprezentanti ai Armatei Romaniei vor participa, la solicitarea si cu sprijinul autoritatilor locale, la pregatirea, organizarea si desfasurarea dede depunere de coroane de flori, intalniri cu militari veterani si veterani de razboi, defilari si expozitii de tehnica militara de lupta si armament, in unele garnizoane in care sunt dislocate mari unitati si unitati militare.De Ziua Nationalain toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz. Militarii aflati in misiune in teatrele de operatii desfasoara ceremonii militare si activitati specifice cu ocazia Zilei Nationale.