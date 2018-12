Incident periculos intr-unul dintre cele mai mari cluburi din Bucuresti: S-a prabusit o bucata de tavan (Video)

Ziare.

Bucatile s-au desprins si s-au spart pe podea, iar accesul in sala a fost oprit."Nu s-a prabusit tavanul, au cazut doua bucati de tencuiala si ipsos, in urma unei infiltratii de apa, se pare", au explicat joi reprezentantii Control Club."Suntem de azi noapte aici, cu structuristul si constructorii, am decopertat toata zona din preajma locului afectat, am izolat-o", au precizat reprezentantii Control Club.Nu s-au inregistrat victime, cei mai multi clienti fiind la ora respectiva in afara camerei in care a avut loc incidentul.Joi la amiaza, reprezentantii clubului au revenit cu precizari pe Facebook."NU s-a prabusit tavanul clubului sau vreo parte din el, au cazut tencuiala si trei placi decorative la intrarea in sala mica, in urma unei infiltratii de apa. Informatia ca s-ar fi prabusit tavanul clubului este falsa.Dupa acest eveniment, nu a continuat nicio petrecere, pentru ca nu era nicio petrecere in sala in care s-a intamplat incidentul. Sala a fost inchisa pentru un timp, pana cineva s-a urcat sa verifice ca nu mai poate sa cada nimic", au spus acestia.Ei au precizat ca "se lucreaza de azi noapte, s-a izolat zona afectata si s-a decopertat pana la tavan si zona din jur. La fata locului au fost de dimineata atat ingineri structuristi cat si o echipa de constructori.Nu sunt probleme structurale, tavanul este in regula (alb, il puteti vedea in fotografia atasata, nu este niciun pericol).Zona afectata de umezeala este de maxim un sfert din suprafata alba pe care o vedeti. Sala de evenimente a clubului (Sala Berlin) nu a fost afectata deloc de acest eveniment. Noi suntem aici, totul este la vedere la fata locului, oricine poate sa vina sa vada cu ochii lui. Este un incident nefericit, dar siguranta a fost intotdeauna o prioritate pentru noi, in care investim in permanenta".