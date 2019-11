Inspectia Sanitara de Stat incepe, astazi, un control la Timisoara

Ziare.

Inspectorii vor verifica toate documentele care exista in acest caz, dar si activitatea Directiei de Sanatate Publica, institutie care nu a verificat niciodata activitatea firmei care a facut deratizarea."Comisia de analiza de la nivelul Ministerului Sanatatii a luat decizia ca miercuri, 20 noiembrie 2019, o echipa de control alcatuita din reprezentanti ai Inspectiei Sanitare de Stat sa se deplaseze la Timisoara pentru a verifica toate documentele existente in acest caz, dar si activitatea Directiei de Sanatate Publica", a transmis Ministerul Sanatatii.Institutia a precizat ca urmeaza sa faca publice, transparent, rezultatele verificarilor efectuate de catre echipa de control.Aceeasi Comisie de analiza a Ministerului Sanatatii a constatat ca in data de 16 noiembrie, in intervalul orar 09:23 - 18:21, au fost inregistrate 6 apeluri la SAJ Timis pentru 6 persoane cu simptomatologie diferita; in data de 17 noiembrie, in intervalul orar 08:07 - 18:07, au fost inregistrate 4 apeluri la SAJ Timis; pe 18 noiembrie, in intervalul orar 02:45 - 09:07, au fost inregistrate 4 apeluri la SAJ Timis, din care 3 apeluri pentru aceeasi pacienta."In data de 18 noiembrie, ora 11:00, SAJ Timis a anuntat DSP Timis despre faptul ca ambulanta a fost solicitata in perioada 16 - 18.11.2019 pentru mai multe persoane domiciliate in Timisoara la aceeasi adresa, care prezentau tulburari digestive.Ca urmare a informarii primite de la SAJ Timis, DSP Timis s-a autosesizat si a contactat telefonic IPJ Timis, constituind o echipa mixta formata din reprezentanti ai ambelor institutii, care s-au deplasat la adresa mentionata, unde s-a constatat faptul ca a fost efectuata o operatiune de dezinsectie/deratizare de catre o societate de profil", se mai arata in comunicat.Reprezentantii DSP Timis au prelevat 6 probe de apa, atat din locuintele persoanelor afectate, cat si din spatii comune sau de la o fantana publica din apropierea blocului de pe strada Miorita. nr.8. Rezultatele au aratat ca apa este potabila.Ulterior, DSP Timis a constatat ca societatea de deratizare/dezinsectie nu mai functiona la adresa punctului de lucru declarat si nici la sediul acesteia.Pana in prezent, 83 de persoane, din care 56 de adulti si 27 de copii, s-au prezentat pentru investigatii la trei spitale din oras. In prezent mai sunt internate 33 de persoane . Este vorba despre 9 pacienti la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara; 3 pacienti la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 21 pacienti copii la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii " Louis Turcanu" Timisoara.Toti pacientii sunt stabili, in stare buna, o parte din ei mai prezinta simptomatologie digestiva (greata, varsaturi), dar rezultatele analizelor medicale sunt imbunatatite.Medicii de la Ambulanta din Timisoara spun ca, fara decesul femeii de 28 de ani, nu si-ar fi putut da seama de legatura dintre cazuri. Pentru ca nimeni nu a simtit mirosuri neobisnuite in bloc, iar cazurile anterioare care au ajuns la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" aveau simptomatologii diferite.Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis spune ca firma Bistim Dera SRL nu are autorizatie de functionare din moment ce si-a schimbat adresa, in timp ce Directia de Sanatate Publica spune ca nu a facut niciodata vreo verificare la aceasta firma.Ambele institutii nu au putut spune cine ar fi trebuit sa ii acorde firmei Bistim Dera SRL autorizatia pentru folosirea de substante toxice, utilizate pentru dezinsectie si deratizare.Patronul Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost arestat pentru 30 de zile . Avocatul sau afirma ca a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de la o cunostinta.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca in procesul de deratizare a blocurilor din Timisoara exista indicii ca a fost folosita substanta Delicia - Gastoxin, care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.