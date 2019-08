Jurnalisti agresati in Suceava in timp ce filmau jaful din paduri semnalat de Greenpeace

Ziare.

com

Este vorba despre o echipa de la Recorder care realiza un material in zona. Informatia a fost confirmata pentrude un reprezentant al publicatiei.Greenpeace noteaza, intr-un comunicat remis, ca in urma investigatiilor facute in padurile din Bucovina, au fost invitati de Romsilva sa verifice in teren neregulile semnalate de localnici si "confirmate de experti silvici, dar minimalizate de directorul Romsilva Gheorghe Mihailescu ca 'emotii ale celor care nu stiu cum se gospodareste padurea'".Greenpeace spune ca a chemat si Ministerul Apelor si Padurilor "pe care il considera principalul responsabil pentru fenomenul taierilor ilegale, care depasesc 8,8 milioane de metri cubi pe an, dupa ultimele estimari oficiale".Acestia puncteaza ca, pe 6 august 2019, reprezentantii Greenpeace Romania s-au intalnit la Ocolul Silvic Vama (jud. Suceava) cu secretarul de stat pentru Paduri Daniel-Constantin Coroama (Ministerul Apelor si Padurilor), directorul general Romsilva Gheorghe Mihailescu, prefectul judetului Suceava, Mirela-Elena Adomnicai, snspectorul-sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, seful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, alaturi de alte autoritati invitate."Desi agenda intalnirii fusese agreata in prealabil in linia unui dialog constructiv, reprezentantii Romsilva au incercat sa boicoteze prezentarea raportului de investigatie Greenpeace, realizat de un expert judiciar silvic.'Nu pot sa te las [sa vorbesti] pentru ca sunt gazda si organizatorul acestui eveniment', i-a transmis in timpul sedintei directorul Romsilva, Gheorghe Mihailescu, coordonatorului Greenpeace al campaniei pentru paduri Ciprian Galusca", se arata in comunicat.Greenpeace sustine ca cele trei cazuri analizate de ei pe raza Ocolului Silvic Vama au fost respinse de seful OS Vama Gelu Puiu ca "erori" si ca autoritatile au dorit sa viziteze pe teren doar o suprafata de padure "cosmetizata in prealabil de catre Romsilva, pe care au selectat-o dintr-o postare ilustrativa de pe pagina de Facebook a organizatiei de mediu, pretinzand apoi ca semnalele trase de Greenpeace sunt nefondate".La vizita in teren, Greenpeace a invitat si localnicii care au semnalat nereguli, unele sanctionate anterior si de Garda Forestiera si Garda de Mediu, dar nicio autoritate nu a dorit sa ii insoteasca in suprafetele de padure indicate de ei si analizate de expertii Greenpeace Romania."Vizita in teren a presei nu s-a incheiat fara incidente. Cateva ore mai tarziu, cand jurnalistii Recorder filmau lemnul depozitat pe drum de Simion Chirut (consilier local al comunei Frumosu, unul dintre patronii de gater care exploateaza lemn din padurile administrate de Romsilva), acesta a accidentat cu intentie automobilul cu care circulau reporterii, motivand in fata camerei ca 'nu au dreptul sa-i filmeze bustenii'.Politia chemata la fata locului a deschis un dosar penal in acest caz. Localnicii confirma ca nu e vorba de un incident izolat si ca astfel de amenintari se intampla in mod curent, unele dintre ele finalizandu-se cu acte de violenta", se mai arata in document.A.G.