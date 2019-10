La noapte trecem la ora de iarna si dormim mai mult

Renuntam la schimbarea orei

De ce avem ora de vara

In fiecare an, in luna octombrie are loc schimbarea orei, prin renuntarea la ora de vara, respectiv in ultima duminica a lunii cand ora 4:00 devine ora 3:00, asa dar putem dormi cu o ora in plus. CFR Calatori a informat ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.In tarile care aplica aceasta schimbare a orei, procesul nu va fi simultan din cauza diferentei de fus orar.O directiva europeana din 2001 reglementeaza schimbarea orei prin trecerea la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din octombrie. Dar reintroducerea orei de vara dateaza de fapt din 1977. Ea avea drept obiectiv economisirea energiei, desi eficienta sa a fost contestata.Deputatii europeni au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata la 8 februarie 2018 in Parlamentul European cu 384 de voturi pentru, 153 impotriva si 12 abtineri.Mai multe initiative cetatenesti au aratat o anumita ingrijorare fata de modificarea bianuala a orei, care marcheaza inceputul si sfarsitul perioadei de vara. Numeroase studii nu au reusit sa traga o concluzie clara, insa indica anumite efecte negative asupra sanatatii umane.In cadrul consultari online, care s-a desfasurat in perioada 4 iulie-16 august 2018, au fost primite 4,6 milioane de raspunsuri din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, cel mai mare numar de raspunsuri primite vreodata in cadrul unei consultari publice a Comisiei Europene.Consultarea publica derulata arata caDupa sondajul realizat in tot spatiul comunitar, Comisia Europeana a propus abolirea schimbarii sezoniere a orei. Comisia a vrut sa impuna renuntarea din 2019, dar unele dintre statele membre s-au opus.Eurodeputatii au votat, la 26 martie 2019, renuntarea la schimbarea orei de doua ori pe an,. Fiecare stat membru urmeaza sa decida pe ce ora va ramane - ora standard sau ora de vara.Tarile care decid sa mentina permanent ora de vara vor efectua ultima schimbare in acest sens in ultima duminica din martie a anului 2021. Cele care prefera sa ramana la ora standard sau de iarna isi vor schimba ora pentru ultima data in ultima duminica din octombrie 2021.Statele membre trebuie sa informeze Comisia Europeana asupra alegerii lor inainte de aplicarea masurii pana in aprilie 2020, iar apoi sa se coordoneze cu executivul comunitar pentru ca deciziile individuale luate sa nu afecteze functionarea pietei unice.Aceasta coordonare inseamna practic ca toate partile sa-si depaseasca problemele in domenii precum orarul zborurilor si al altor mijloace de transport.Daca Comisia Europeana sesizeaza probleme cu implementarea, poate dispune o intarziere de 12 luni.In Romania, o propunere legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara a fost inregistrata la Senat, in calitate de prima Camera sesizata, la 27 februarie 2018, fiind respinsa de catre acest for la 29 mai 2018.Prin introducerea orei de vara s-a urmarit sa se beneficieze cat mai mult de lumina naturala (a Soarelui) si reducerea folosirii luminii artificiale.Benjamin Franklin a sugerat, in 1784, aceasta metoda, dar a fost aplicata, pentru prima data, in timpul Primului Razboi Mondial, in 1916, de cateva tari din Europa.Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand cu 1916 (intre 30 aprilie - 1 octombrie). Au urmat britanicii care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai - 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Danemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania, potrivit Observatorului astronomic "Amiral Vasile Urseanu".Au urmat ani in care introducerea orei de vara a fost propusa de mai multe ori, dar respinsa. Pentru o perioada mai indelungata a fost aplicata in SUA, in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, intre 3 februarie 1942 - 30 septembrie 1945.Nu toate tarile folosesc in acest moment ora de vara, iar perioada nu este aceeasi in toate tarile care recurg la ora de vara.