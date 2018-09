Liftul maternitatii din Ploiesti in care se aflau cateva mame a cazut in gol

Ziare.

Directorul maternitatii Ploiesti, Calin Boieru, a declarat, ca niciuna dintre pacientele lehuze nu a fost ranita, incidentul fiind considerat unul minor."Liftul nostru, care e cu insotitor, a avut un incident minor. Nu s-a oprit unde trebuia. Nu au fost incidente. S-au speriat lehuzele, dar nu a fost nevoie de un transfer la alt spital. Medical, au ramas in spital, fiind lehuze", a declarat Boeru.Practic, liftul a cazut in gol in timp ce proaspetele mamici mergeau sa-si alapteze bebelusii.Conducerea maternitatii a luat legatura cu firma care asigura mentenanta ascensorului pentru a vedea ce s-a intamplat."Firma care trebuia sa se ocupe si sa aiba in intretinere liftul 24 de ore din 24, conform contractului, a fost notificata sa vina sa spuna ce s-a intamplat. Din punct de vedere al documentatiei si al contractului, actele sunt conforme. Ascensorul a avut acest incident in momentul in care transporta lehuzele. Nu a fost nimic major care sa pericliteze viata pacientelor", a precizat directorul Maternitatii Ploiesti.Boieru am mai spus ca, pana nu se va afla ce s-a intamplat, liftul nu va mai functiona.