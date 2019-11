Locatarii din blocul groazei se pot intoarce acasa abia dupa ce va fi neutralizata otrava. Se implica si MApN

Ziare.

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timisoara a anuntat ca o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale se va deplasa la Timisoara si, in cursul zilei de joi, va efectua verificari suplimentare cu echipamente specializate in locatiile in care s-a identificat prezenta substantei toxice."In urma rezultatelor obtinute dupa aceste verificari, in cursul diminetii zilei de 21.11.2019 se va efectua oa acestor spatii, pentru a inlatura orice sursa care ar putea pune in pericol sanatatea locatarilor.La finalizarea acestor actiuni, se va permite accesul total al locatarilor in imobilele blocuri de locuinte de la adresele Miorita nr. 4 si Vaida Voievod nr.1", au transmis autoritatile din Timisoara.Deocamdata, acestea nu au specificat exact in ce vor consta actiunile de neutralizare, decontaminare si igienizare, decizia urmand a fi luata de specialistii DSP.In cursul zilei de miercuri, autoritatile au permis accesul locatarilor pentru scurt timp. Inspectorii Inspectiei Sanitare de Stat au luat probe din imobilele unde a fost folosit insecticidul. Probele vor fi analizate intr-un laborator de toxicologie, pentru a se determina daca mai exista in aer fosfina, substanta letala care a provocat decesul celor trei persoane si intoxicarea altor 88, iar in functie de rezultate se va stabili daca locatarii se pot intoarce in imobile.Potrivit Ministerului Sanatatii, insecticidul respectiv este certificat pentru a fi folosit "strict in interiorul silozurilor goale, al celulelor de depozitare goale, stive, camere de depozitare goale, alte cladiri etanse la gaze (inchise/sigilate, libere)", fiind interzisa folosirea in spatii de locuit.Miercuri seara, mai erau internate 43 de persoane, dintre care 32 copii la Spitalul "Louis Turcanu", 8 adulti la Spitalul Judetean si 3 adulti la Spitalul Municipal.