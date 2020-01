Mai multi salvamontisti si medici intervin pentru salvarea unei persoane calcata de cai intr-o padure

Ziare.

com

Aceasta a fost calcata de cai, conform Salvamont Maramures. Echipele de salvare ale Salvamont Maramures, SMURD si echipajul medical de pe elicopterul din baza de la Jibou, Salaj ajunse la fata locului l-au gasit pe cel accidentat in stare critica, fara puls si fara respiratie.Medicii il resusciteaza in aceste momente.Nu se stie daca animalele apartineau victimei si nici in ce conditii s-a produs accidentul.