Marcel Eroul Risipitor, maimuta care a umblat prin Bucuresti, a fost rebotezat

Initial, macacului japonez in varsta de trei ani i se spusese Marcel Eroul Risipitor, o combinatie dupa numele strazilor unde a fost capturat. Acum, maimuta a primit un nou nume, si anume Aki, conform TVR 1.Potrivit medicilor care se ocupa de ea, maimuta se simte foarte bine si se joaca. Ea va sta o luna in carantina, timp in care i se vor face mai multe analize.Apoi, ASPA si Garda de Mediu vor cauta o gradina zoologica unde maimuta va fi dusa.Amintim ca saptamana trecuta maimuta a scapat dintr-o curte si a umblat pe strazi prin Bucuresti timp de cateva ore."Am capturat-o, o actiune foarte dificila, poate cea mai dificila de pana acum, din mai multe puncte de vedere, avand in vedere ca sunt multe case in jur, multe locuri in care se catara, (este - n.red.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greseala si ea sa nu atace pe cineva din greseala. Am reusit sa o nimerim de doua ori", a declarat un medic care a participat saptamana trecuta la actiune.