Mars in Capitala de Ziua Constientizarii Autismului. Ciolos: Inca folosim neinspirat expresii cu si despre autism

Ciolos: Inca mai folosim cel putin neinspirat expresii cu si despre autism

Ziare.

com

"Astazi este ziua de constientizare a autismului. Ne dorim foarte mult ca lumea sa constientizeze ca existam, asa diferiti cum suntem. Ne dorim din partea celor care ne conduc sa ne respecte dizabilitatea, sa ne ajute sa o depasim si sa avem dreptul la recuperare, asa cum orice om are dreptul", a declarat Mihaela Stan, reprezentant al Federatiei pentru Drepturi si Resurse in Autism (FEDRA) si mama de gemeni cu autism.Ea a adaugat ca actiuni dedicate Zilei Mondiale de Constientizare a Autismului au loc la nivelul intregii tari, acestea constand in conferinte, lansari de carte sau iluminatul cladirilor in albastru."Facem tot ce putem incat sa sensibilizam sa fim recunoscuti ca oameni si ca persoane. Vom pleca din Piata Universitatii pana la Parcul Unirii, unde vom elibera baloane albastre. Ne dorim ca fiecare individ sa-si atinga potentialul maxim, sa poata progresa si sa poata deveni independent", a mai precizat Mihaela Stan.Participantii la mars, adulti si copii, purtau cartoane pe care se puteau citi mesaje precum: "Autismul nu doare, indiferenta da"; "Nu marginalizati copii cu autism. Autismul este o (diz) abilitate"; "Viata mea este la fel de valoroasa".Potrivit organizatorilor, Asociatia Autism Romania si FEDRA, in Statele Unite ale Americii unul din 100 de copii este diagnosticat cu tulburari de autism, in timp ce in Europa si la nivel mondial raportul este de unul din 68 de copii.Cu aceasta ocazie, fostul premier Dacian Ciolos , a scris pe pagina personala de Facebook ca inca mai folosim cel putin neinspirat expresii cu si despre autism, afirmand ca si el a facut-o in trecut si regreta acest lucru."Azi e Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. Inca mai folosim cel putin neinspirat expresii cu si despre autism. Am facut-o si eu in trecut si regret sincer. Avem nevoie sa ne educam mai bine", a scris Ciolos, luni, pe reteaua de socializare.El sustine ca persoanele cu autism ar trebui sa se bazeze pe servicii sociale si de recuperare puternice, nu pe alocatii mizere."Dincolo de constientizare, lucru pe care ONG-urile o fac de mai bine de 10 ani, stiu ca persoanele cu afectiuni din spectrul autist din Romania au nevoie de servicii de abilitare si recuperare, ajutorul dat lor ar trebui sa se bazeze pe servicii sociale si de recuperare puternice, nu pe alocatii mizere. Dar important mi se pare sa nu uitam de ei si sa ni-i amintim doar cu ocazia unor zile speciale", a mai notat fostul premier.