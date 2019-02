"Medicul fals ar fi fost ajutat sa practice in Romania de un avocat fals".

Ziare.

Avocata Monica Cercelescu, director de comunicare Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, a declarat pentru Europa FM ca numele avocatului vehiculat nu apare in in tabloul avocatilor din Romania."Numele care se vehiculeaza in spatiul public nu apare in tabloul avocatilor din Romania. Nu putem face, inca, referinte la acest nume, deoarece este o ancheta in curs, in care nu stim exact ce s-a intamplat. Daca persoana respectiva s-a prezentat drept avocat sau pur si simplu mandatar al italianului. Verificat in tabloul avocatilor ... nu apare. Deci, acea persoana nu este avocat", a declarat Monica Cercelescu.Aceasta a precizat ca in luna noiembrie 2018, Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigatii Criminale a anuntat Uniunea Barourilor ca exista o retea specializata in falsificarea de documente pentru cei care vor sa lucreze ca avocati, chiar daca nu fac parte din barouri."Atentiona si cerea amanunte cu privire la o fabrica de falsi avocati care incepe din Italia, Spania si ajunge si in Romania. Deci, practic, este o retea", a spus Cercelescu.Aceasta a sustinut ca in Romania exista multi pretinsi avocati."Avocatura falsa e o practica destul de veche in Romania. Uniunea nationala a Barourilor a avut mai multe procese prin care a incercat sa desfiinteze aceste ONG-uri care practicau o avocatura falsa.Am castigat in instanta, dar ele continua sa existe in fapt. S-au luat niste masuri, s-au facut legaturi cu instantele, sa caute in tabloul avocatilor absolut orice avocat, astfel incat este mai greu sa practici avocatura falsa la instante si parchete, dar probabil ca se poate la alte institutii", a adaugat directorul de comunicare Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.In aceste conditii, Uniunea Barourilor le recomanda oamenilor ca atunci cand isi angajeaza un avocat sa il verifice in tabloul avocatilor.Falsul chirurg Matteo Politi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile . Miercuri seara, el a fost retinut pentru 24 de ore . El fusese prins la granita, cand incerca sa iasa din tara la bordul unui tren