Mesajele antisemite de pe Casa memoriala "Elie Wiesel" au fost sterse

Prefectul Vasile Moldovan isi exprima convingerea ca cei care au vandalizat casa memoriala in cursul noptii de vineri spre sambata vor fi identificati."Am convingerea ca institutiile abilitate isi vor face datoria, vor identifica persoanele si vor aplica prevederile legislatiei in vigoare cu privire la prevenirea si combaterea antisemitismului (Legea nr.157/2018).Consideram ca mazgalirea fatadei casei memoriale reprezinta doar un incident izolat, generat cel mai probabil de un derapaj comportamental. Condamnam ferm acest gen de fapte, gesturi, acte de vandalism si manifestarile antisemite impotriva institutiilor de cultura, lacasuri de cult sau comunitatii evreiesti", a spus Vasile Moldovan.Casa in care s-a nascut laureatul premiului Nobel pentru Pace a devenit muzeu, in care sunt prezentate personalitatea profesorului si scriitorului Elie Wiesel, precum si viata sociala si culturala a evreilor din Maramures.Amintim ca, in noaptea de vineri spre sambata, casa memoriala din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare.Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler" si "M... Merkel plus Trump si Putin".Elie Wiesel s-a nascut la Sighetu Marmatiei in 1928, intr-o familie de evrei. El a fost supravietuitor al Holocaustului. A decedat la New York in 2016, iar in timpul vietii a fost scriitor si ziarist. In 1986, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in 1996 a fost numit membru al Academiei Americane de Arta si Literatura⁠, iar din 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Romane.