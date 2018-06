Mihai Sora va primi Premiul Cetateanul European pentru 2018 din partea Parlamentului European

Ziare.

com

Anuntul a fost facut, joi dimineata, de Cristian Preda. Europarlamentarul, alaturi de colega sa Monica Macovei au fost cei care au facut propunerea, a scris Cristian Preda pe Facebook In luna martie, Mihai Sora a primit si titlul de cetatean de onoare al Capitalei. Propunerea a fost facuta de mai multi consilieri USR, care au cerut sa i se acorde titlul in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei aduse la dezvoltarea si promovarea valorilor culturale romanesti. Proiectul a fost aprobat in CGMB cu 42 de voturi "pentru" si o abtinere.Mihai Sora a fost primul ministru al Invatamantului dupa caderea regimului comunist, facand parte din Guvernul condus de Petre Roman. Sora si-a dat demisia din Guvern in semn de protest fata de mineriadele din 13-15 iunie 1990, fiind singurul ministru din Guvern care a facut acest gest de onoare. Apoi, a refuzat sa mai ocupe functii in cadrul administratiei de stat.