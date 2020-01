Ministerul Culturii trimite Corpul de Control la Biblioteca Nationala

Ziare.

"Corpul de Control al ministrului va verifica luni, la prima ora, daca au fost respectate toate procedurile legale privind organizarea unui astfel de eveniment", informeaza Ministerul Culturii intr-un punct de vedere, citat de Agerpres.Potrivit reprezentantilor ministerului, va fi verificat si modul in care "au fost preluate acele imagini din sistemul de supraveghere video intern al institutiei, pentru ca acolo nu are acces oricine".Managerul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Carmen Mihaiu, a declarat sambata seara, pentru Agerpres, ca petrecerea organizata in noaptea de 31 decembrie, in sala Atrium, nu a deranjat "in niciun fel" activitatea de baza a institutiei pe care o conduce si a fost organizata cu respectarea tuturor masurilor de securitate."Evenimentul a fost organizat in baza unui contract de prestari servicii prin care sunt stabilite obligatiile partilor implicate si a avut loc in afara programului de functionare al bibliotecii. Inclusiv amenajarea si debarasarea spatiului au avut loc intr-un spatiu destinat evenimentelor, care nu are nicio legatura cu spatiile de depozitare sau cu cele de lectura. Nu a interferat in niciun fel cu activitatea de baza a bibliotecii, publicul a avut posibilitatea sa studieze atat in spatiul liber, cat si in salile de lectura, inclusiv in zilele de 30 si 31 decembrie, pana la ora 18,00. Biblioteca si organizatorul au luat toate masurile pentru ca evenimentul sa se desfasoare fara incidente. A fost informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, care in data de 31 decembrie a trimis la fata locului doua echipe de control. Acestea au constatat starea Bibliotecii Nationale, care este o cladire sigura si dotata cu toate echipamentele de securitate, astfel incat din partea lor nu am avut nicio problema. De asemenea, organizatorul a contractat o echipa de paza tocmai ca sa suplimenteze paza bibliotecii pe toata durata evenimentului", a afirmat Carmen Mihaiu.Ea a precizat ca legislatia stipuleaza ca Biblioteca Nationala a Romaniei se finanteaza atat din venituri proprii, cat si din alocatii de la bugetul de stat."Aceste evenimente sunt organizate in baza Legii 334, Legea bibliotecilor, care stipuleaza foarte clar ca Biblioteca Nationala a Romaniei se finanteaza din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat. Avem un regulament de organizare si functionare in care se spune ca biblioteca poate organiza evenimente culturale, artistice, stiintifice sau profesionale si mai avem un ordin de ministru prin care sunt stabilite tarifele. (...) Au fost strabatuti toti pasii pentru a asigura un eveniment decent, ceea ce s-a si intamplat. (...) Sunt foarte constienta ca aceste evenimente trebuie sa se intample fara a pune in pericol functia traditionala a bibliotecii, la care tinem foarte mult si tocmai de aceea le organizam in afara orelor de program si in baza legii bibliotecilor. (...) Va asigur ca nu am pus in pericol integritatea si valorile Bibliotecii Nationale, la care tin foarte mult, nu numai eu, ci intreaga institutie", a mai spus managerul institutiei.Carmen Mihaiu a spus ca filmarea care a aparut in spatiul public "a fost facuta dupa eveniment, in timp ce se facea curatenie". "Este o filmare care a venit din interior, din dispecerat, nu a fost pusa de vreun participant nemultumit", a afirmat ea.Potrivit acesteia, astfel de evenimente au loc si la alte institutii de cultura, atat din tara, cat si din strainatate."A fost organizat Revelion si la Teatrul National, si la Opera Nationala, la Palatele Brancovenesti. Mai mult decat atat, astfel de evenimente sunt organizate si la biblioteci cu prestigiu din intreaga lume. Vreau sa va dau exemplu Biblioteca Nationala a Austriei, care organizeaza, in celebra sala Albertina, nunti si petreceri private. Acest lucru se intampla tocmai pentru a apropia publicul de aceste institutii si pentru ca ele au inteles necesitatea de a se finanta si din fonduri atrase, nu doar din alocatia de la bugetul de stat", a spus Carmen Mihaiu.Ea a sustinut ca in prezent "biblioteca este curata" si pregatita pentru a fi redeschisa."In acest moment biblioteca este curata. De fapt, Atrium este o sala deschisa, in mijlocul bibliotecii, deci acel spatiu este in acest moment curat luna. Si va asigur ca incepand de luni, 6 ianuarie, cand biblioteca se va redeschide pentru utilizatori, acestia vor putea studia, ca si pana acum, in spatiile libere si in salile de lectura, fara nicio problema", a afirmat managerul.Deputatul USR Iulian Bulai a scris intr-o postare pe Facebook ca sala Atrium a Bibliotecii Nationale, in care a fost organizata petrecerea de Revelion , a ramas "plina de mizerie, vandalizata".