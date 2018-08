Minivacanta de Sfanta Maria: Bugetarii au cinci zile libere - Desfasurare de forte la Politie, Frontiera si Pompieri

Ziare.

com

Ziua de 15 august este declarata prin lege zi nelucratoare, iar 16 si 17 vor fi zile punte, astfel incat bugetarii vor avea cinci zile libere, decizia fiind luata de Guvern in 2 august, "pentru a le oferi romanilor cateva zile de odihna, spunea premierul Viorica Dancila "Avem o veste buna pentru angajatii din sectorul public. Vor avea o mica vacanta in a doua parte a lunii august pentru ca ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, este zi libera, stabilim ca si 16 si 17 august sa fie zile nelucratoare pentru a oferi astfel romanilor cateva zile de odihna", anunta Viorica Dancila.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, spunea ca exceptie fac locurile de munca unde activitatea nu poate fi intrerupta, de exemplu magistratii si personalul din instantele judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termene in zilele respective, 16 si 17 august, si implicit participantii la aceste procese.Potrivit acestuia, cele doua zile nelucratoare vor fi recuperate fie pe 25 august si pe 1 septembrie, adica in cele doua zile de sambata care urmeaza dupa minivacanta, in regim de program normal, fie prin prelungirea programului de lucru pana pe 7 septembrie.Aproape 7.500 de politisti au fost mobilizati pe perioada minivacantei de Sfanta Maria, atat in zona lacasurilor de cult unde au loc slujbe la care participa un numar ridicat de persoane, cat si in zonele turistice si pe principalele sosele. In aceeasi perioada, vor fi pregatiti sa intervina peste 4.600 de pompieri salvatori si peste 230 de echipaje SMURD Potrivit Politiei Romane, in perioada 15-19 august, 7.474 de politisti (din care 5.283 de ordine publica si 1.472 rutieri) actioneaza, zilnic, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, fiind constituite dispozitive suplimentare in zona lacasurilor de cult si unde se desfasoara manifestari publice.Astfel, pentru fluidizarea traficului si prevenirea producerii unor accidente, politistii rutieri vor actiona pe drumurile publice, in zona de desfasurare a evenimentelor publice, pe principalele artere din zonele turistice si pe traseele de acces catre aceste zone.Totodata, politistii vor folosi peste 325 de aparate radar, iar cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviatie al MAI se va monitoriza fluenta traficului pe Autostrada Soarelui.Politistii de la transporturi vor fi prezenti in trenurile de calatori , in special pe rutele catre statiunile montane si litoral, precum si in statiile si triajele de cale ferata.Politistii le recomanda oamenilor sa aiba grija de bunurile personale, sa fie prudenti in relatiile cu persoane cunoscute intamplator si sa fie atenti la copiii care ii insotesc. De asemenea, soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza la conditiile de trafic , in special cand circula in coloana, sa pastreze distanta intre vehicule si sa conduca prudent.La randul sau, Politia de Frontiera anunta ca, in minivacanta de Sfanta Maria, se preconizeaza o crestere a traficului in punctele de trecere a frontierei, in special la granitele cu Ungaria si Bulgaria. Pentru fluidizarea traficului, s-a suplimentat numarul politistilor de frontiera care lucreaza la controlul documentelor si echipamentele folosite. Astfel, peste 4.000 de politisti de frontiera vor desfasura, zilnic, activitati de supraveghere si control a frontierei de stat.Conform Politiei de Frontiera, este folosita la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, in limita configuratiei acestora. De asemenea, in functie de valorile de trafic, in fiecare punct de trecere a frontierei se vor crea fluxuri suplimentare de control.Potrivit estimarilor, cele mai tranzitate puncte de trecere vor fi cele de la frontiera cu Ungaria si Bulgaria, iar cele mai mari valori de trafic sunt inregistrate in punctele Bors si Nadlac II, respectiv in Giurgiu si Vama Veche, astfel ca se recomanda participantilor la trafic utilizarea si a celorlalte puncte de trecere de la granita de vest si sud.Astfel, la frontiera romano-ungara sunt operationale 11 puncte de trecere rutiere si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 52/54 de benzi de control pe sens. In judetul Timis, este punctul de trecere a frontierei (PTF) Cenad - Kiszombor, in Arad: PTF Nadlac - Nagylak, PTF Nadlac II - Csanadpalota, PTF Turnu - Batonnya, PTF Varsand - Gyula, in Bihor: PTF Salonta - Mehkerek, PTF Bors - Artand, PTF Valea lui Mihai - Nyirabrany, PTF Sacuieni - Letavertes, in Satu Mare: PTF Urziceni - Vallaj, PTF Petea - Csengersima.La frontiera romano-bulgara sunt 9 puncte de trecere rutiere si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 20/19 de benzi de control pe sens. In Constanta sunt PTF Vama Veche - Durankulak, PTF Ostrov - Silistra, PTF Negru Voda - Kardam, PTF Lipnita - Kainardja pentru autoturisme sub 3,5 tone, iar programul de functionare este de la ora 08.00 la ora 20.00. In judetul Giurgiu, este PTF Giurgiu - Ruse, in Dolj: PTF Bechet - Orjahovo, PTF Calafat - Vidin, in Teleorman: PTF Turnu Magurele-Nicopole, PTF Zimnicea-Svistov, in Calarasi: PTF Calarasi / Chiciu.Participantii la traficul transfrontalier au la dispozitie aplicatia Trafic On-line, ce poate fi accesata pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, care prezinta media timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp.La randul lor, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta anunta ca, pe durata minivacantei, peste 4.600 de pompieri salvatori, cu aproape 3.000 de mijloace tehnice, vor fi zilnic la datorie.Eventualele urgente medicale vor fi gestionate, la nivel national, de 233 de echipaje de pompieri SMURD, care vor asigura primul ajutor calificat, si de 25 de unitati de terapie intensiva mobila, 7 ambulante de terapie intensiva mobila specializate in tratament neonatologic si 38 de autospeciale pentru transport personal si victime multiple.Pe Autostrada A2 si pe Autostrada A4, avand in vedere cresterea valorilor de trafic spre litoral, IGSU a dispus dislocarea de forte si mijloace pentru asigurarea unui raspuns rapid, in eventualitatea producerii de situatii de urgenta.Totodata, reprezentantii ISU au facut, inaintea minivacantei, peste o mie de controale de prevenire si recunoasteri in lacasurile de cult unde vor fi organizate slujbe religioase si unde se preconizeaza participarea unui numar mare de credinciosi. Activitati similare s-au desfasurat si la obiective cu destinatie turistica si in alte spatii publice.In urma controalelor, au fost date 480 de amenzi in valoare de aproximativ 960.000 de lei si peste 2.700 de avertismente, neexistand situatii care sa impuna oprirea functionarii obiectivelor.In contextul aniversarii Zilei Marinei Romane, Caravana SMURD "Fii pregatit!" se va afla, de miercuri pana vineri, pe Faleza Cazino din Constanta, iar sambata si duminica in Portul Turistic Mangalia, unde oamenii sunt asteptati la instruiri privind modul de comportare in situatii de urgenta.CNAIR va lua masuri de fluidizare a traficului la statia de taxare de la Fetesti, daca va fi aglomeratie in minivacanta de Sf. MariaCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va lua masuri de fluidizare a traficului la statia de taxare de la Fetesti, daca va fi aglomeratie in minivacanta de Sfanta Maria.Astfel, in conditiile in care, din cauza aglomeratiei, pe sensul Bucuresti - Constanta se creeaza ambuteiaje, CNAIR va schimba sensul de circulatie pe una din benzile reversibile, traficul urmand a se desfasura pe 4 benzi in sensul Bucuresti - Constanta si pe 2 benzi in sensul Constanta - Bucuresti.De asemenea, in conditiile in care, din cauza aglomeratiei pe banda de incasare in numerar a tarifului de trecere (dotata cu bariera) pe sensul Constanta- Bucuresti se creeaza ambuteiaje, CNAIR va organiza un punct suplimentar de incasare, traficul urmand a fi dirijat si prin spatele cladirii Agentiei de Incasare Fetesti.Prin statia de taxa se poate trece liber, cu conditia ca taxa sa fie platita inainte sau dupa trecere, pana a doua zi, la ora 24.00, la oricare dintre benzinarii sau prin SMS, la numarului 7577.