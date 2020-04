Misiune speciala la Galati: Pirotehnistii au aruncat in aer...o punga de malai

Ziare.

com

Mai multe echipe de la SRI, Politie si ISU Galati s-au deplasat la fata locului.Politistii au asigurat perimetrul, iar angajatii ISU au venit cu masina pompierilor si un echipaj SMURD Pachetul suspect se afla intr-o cutie de distributie a gazelor naturale si a fost scos de acolo cu ajutorul unui robot al SRI."Noi am asigurat zona cu autospeciala de stingere si un echipaj medical SMURD conform procedurilor de intreventie in astfel de cazuri. A fost misiunea celor de la SRI. Robotul a scos pachetul suspect din interiorul cutiei de distributie a gazelor naturale. Apoi, cu ajutorul unui soc, pachetul a fost neutralizat", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.In sacosa aflata in interiorul cutiei de distributie a gazelor naturale se afla o punga de malai.Produsul s-a imprastiat pe strada in momentul in care robotul i-a aplicat un soc. La finalul misiunii, angajatii de la societatea de salubrizare au curatat trotuarul.