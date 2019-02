Mormantul lui Marx a fost vandalizat

Ziare.

Cu vopsea rosie, cuvintele "Doctrina urii", "Arhitect al genocidului" si "Memorial al holocaustului bolsevic" au fost scrise pe mormantul filosofului german.Monumentul din nordul Londrei a fost atacat cu ciocanul pe 5 februarie, dupa ce societatea care administreaza cimitirul a spus ca "mormantul nu va mai fi la fel niciodata".Ultimul incident, care pare ca a avut loc vineri noapte, a fost anuntat de Maxwell Blowfield, in varsta de 31 de ani, care a vazut pagubele cand a vizitat cimitirul, sambata dimineata."Este pacat. Vopseaua rosie va disparea, presupun, dar sa vezi acest tip de deteriorare - si sa vezi ca se intampla de doua ori, nu e bine. Nu as vrea sa spun cine si de ce a facut-o, dar este clar ca cineva foarte critic la adresa lui Marx si a acelei parti din istorie. Sunt doar surprins ca in anul 2019 cineva mai simte nevoia sa faca astfel de gesturi", a spus acesta.In urma cu doua saptamani, partea cea mai veche si mai fragila a monumentului, o placa de marmura pe care este mentionat numele persoanelor inmormantate, a fost lovita de mai multe ori cu un instrument metalic contondent.Nimeni nu a fost arestat in urma primului incident, descris pe administratori drept "un atac deliberat si sustinut".Monumentul este detinut de Marx Grave Trust, care este reprezentat de Marx Memorial Library in Clerkenwell.