Nava cu oi scufundata in Portul Midia, la sfarsitul lunii noiembrie, a fost adusa la tarm

Potrivit reprezentantilor firmei care a realizat ranfluarea navei, macaraua plutitoare care a adus epava pe linia de plutire a eliberat-o treptat din stransura, iar apoi sase remorchere au preluat-o si au dus-o la cheu, operatiunea incheindu-se marti seara.In zilele urmatoare, reprezentantii aceleiasi firme vor incepe operatiunea de ecarisaj, toata incarcatura de pe nava urmand sa fie urcata in containere speciale si transportata la un incinerator in judetul Tulcea, pentru a fi distrusa.Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, incarcata cu 14.600 de oi si un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a inclinat periculos si s-a scufundat partial pe bordul drept, in bazinul Portului Midia, dupa ce a plecat de la cheu, evenimentul avand loc in 24 noiembrie 2019.Autoritatile portuare au reusit salvarea intregului echipaj. De asemenea, timp de mai multe zile, autoritatile au reusit sa salveze de la bordul navei peste 250 de oi. Dintre acestea, 180 au supravietuit si au fost transferate la un adapost din judetul Ialomita unde vor ramane pana la sfarsitul vietii. Celelalte din cele 250 de animale salvate initial au murit sau au fost eutanasiate din cauza ranilor prea grave.Contractul pentru operatiunea de ranfluare a navei a fost semnat in 14 ianuarie 2020.