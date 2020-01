Niste copii sunt suspectii principali in cazul cainelui caruia i-a explodat o petarda in gura

Ziare.

Cainele a fost grav ranit pe o strada circulata din Satu Mare dupa ce i-a explodat o petarda in gura. El a fost operat, va fi vaccinat, deparazitat si propus pentru adoptie, a declarat la Digi24 Nicoleta Lontos, vicepresedinta Asociatiei FreeLife Satu Mare, cea care a preluat catelul.Surse judiciare au precizat pentru PresaSM ca suspectii principali sunt mai multi copii si ca inca nu se stie daca acestia ar fi actionat in mod intentionat, punand in gura cainelui acea petarda.Este luata in calcul si varianta in care cainele s-ar fi apropiat de petarda, crezand ca ar fi ceva de mancare, cunoscandu-se faptul ca acel caine era hranit de localnici, conform sursei citate."In cercul de suspecti este un grup de minori, dar autorii nu au fost inca prinsi", a declarat pentru PresaSM Paula Gabor, purtatorul de cuvant al Politiei Satu Mare.