Numarul de inmatriculare antiPSD va fi interzis si in Suedia

Eva Isaksen a declarat pentru Realitatea TV ca incepand de miercuri, Razvan Stefanescu (foto), proprietarul faimosului Audi cu numar antiPSD, nu va mai putea detine respectivele numere de inmatriculare.Oficialii suedezi spun ca este pentru prima data cand sunt create astfel de probleme la nivel european, argumentand ca, de obicei, soferii legitimati sunt lasati sa plece mai departe de politistii din alte tari.Insa, dupa ce autoritatile din Romania le-au explicat care este semnificatia mesajelor, autoritatile suedeze au luat deciazia de a-i retrage soferului dreptul de a circula cu ele si in Suedia."De miercuri, nu va mai putea detine acele numere de inmatriculare", a declarat pentru Realitatea TV Eva Isaksen, purtator de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia.Autoturismul cu numere de inmatriculare cu mesaj anti-PSD din Suedia indeplinea toate conditiile pentru a circula in momentul in care a intrat in tara, iar masurile pentru sanctionarea soferului nu au fost luate imediat pentru ca au fost asteptate clarificari de la autoritatile suedeze , sustin reprezentantii Politiei Romane, precizand ca primul raspuns din Suedia a venit in 20 iulie, la trei zile dupa intrarea in tara a soferului.Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia . De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare "M..EPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti sustine ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale."Astazi, in jurul orei 06.00, un echipaj de politie al Brigazii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Suedia, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani.Conducatorul auto a fost condus la sediul Brigazii Rutiere, in vederea declansarii verificarilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situatiei juridice in ceea ce priveste regimul de inmatriculare si circulatie si a vehiculului pe drumurile publice. In cauza a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de 'conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania', fapta prev. si ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal", au anuntat, luni, politistii Brigazii Rutiere.Cateva zeci de persoane au protestat luni, timp de aproximativ doua ore, in fata sediului Brigazii Rutiere a Capitalei dupa ce politistii au retinut numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dar si permisul soferului care conducea un autoturism inmatriculat in Suedia. Dupa ora 17.00, cand a inceput conferinta de presa a reprezentantilor Politiei Romane, oamenii au mers sa protesteze in fata sediului IGPR.