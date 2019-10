O alunecare de teren ameninta un cimitir si mai multe locuinte din Buzau

Ziare.

Situatia din comuna Maracineni a fost prezentata, marti, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocata de prefectul Buzaului, Carmen Ichim, comitet in cadrul caruia a fost aprobat planul de masuri de iarna.Seful Serviciului de Gospodarire a Apelor din cadrul Directiei Apelor Romane Buzau Ialomita, Beatrice Neagu, a explicat ca la Maracineni, din cauza fenomenelor meteo periculoase si a debitului raului Calnau, s-a produs o eroziune pe o distanta de circa 200 de metri care pune in pericol cimitirul din comuna, sase case cu 30 de oameni si un stalp de electricitate."In urma fenomenelor meteo periculoase si a debitului mare al raului Calnau s-a produs o eroziune de mal drept pe lungime de 200 de metri, la Maracineni. Aceasta eroziune pune in pericol cimitirul, e distanta foarte mica, de 10 metri, intre gardul cimitirului si eroziune. Sunt 15 metri pana la un stalp de inalta tensiune si circa 30 de metri intre eroziune si 6 locuinte cu terenuri si anexe. Avand in vedere aceastea, ne-am gandit ca e imperios necesar sa amenajam lucrari provizorii in regim de urgenta, de calibrare a albiei raului Calnau. Vom colabora cu Primaria Maracineni, SGA va aduce utilaje, va face masuratori, iar Primaria va pune la dispozitie motorina", a declarat seful SGA, Beatrice Neagu.La randul sau, prefectul de Buzau, Carmen Ichim, a facut recomandarea catre SGA de a face toate demersurile catre Ministerul Apelor pentru a fi demarate, atunci cand va fi posibil, lucrari definitive pentru stoparea eroziunii malului drept al raului Calnau.Pe de alta parte, administratorul public al comunei Maracineni, Constantin Dumitru, a facut apel la autoritati sa se implice in rezolvarea acestei situatii pentru ca problemele pot deveni extrem de grave odata cu venirea ploilor si mai grave la primavara, cand pamantul se va dezgheta.