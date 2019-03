O barca cu trei pescari a disparut pe mare - este posibil ca vantul sa ii fi dus in Bulgaria

Ziare.

Autoritatile au fost informate la 20:30 ca cei trei pescari au plecat la pescuit in jurul orei 14:00 in zona 2 Mai si ca nu s-au mai intors, arata Constanta 100% La nivelul Garzii de Coasta au inceput misiuni cu doua nave ale Grupului de Nave Mangalia, pentru gasirea ambarcatiunii.Despre disparitia celor trei au fost informate autoritatile de frontiera bulgare si Centrul de Coordonare pentru Salvare Maritima (MRCC).Antena 3 anunta ca la un moment dat a fost interceptat GPS-ul unuia dintre pescari, in dreptul unei localitati din Bulgaria. Este posibil ca motorul barcii sa se fi stricat, iar vantul sa ii fi indepartat pe pescari de mal.