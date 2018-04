O bomba a fost descoperita in cartierul Militari din Bucuresti

Ziare.

com

Zona a fost izolata de politie si pompieri si la fata locului sunt asteptati specialistii pentru a prelua bomba in siguranta, transmite Digi 24.Potrivit Politiei Capitalei, prezenta obuzului pe Aleea Dreptatii a fost sesizata prin 112. Politistii Sectiei 21 au asigurat zona, urmand ca specialistii de la Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta Ciolpani sa ridice obuzul.Acesta urmeaza sa fie transportat la Ciolpani pentru a fi dezamorsat.Bomba, care provine cel mai probabil din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita in momentul in care unul dintre muncitori sapa cu excavatorul.