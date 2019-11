O echipa Netflix a fost agresata de taietorii de lemne din Romania in timp ce filma un documentar

Ziare.

In documentar se prezinta daunele dramatice provocate naturii de marea industrie de consum. Concret, jurnalistii americani au filmat in Parcul National Domogled Valea Cernei si din Parcul National Retezat, arata Adevarul Jurnalistii au cerut ajutorul lui Gabriel Paun, reprezentant al ONG-ului Agent Green."Cred ca seria de documentare investigative Broken este prima prezenta Netflix in Romania. Serialul expune partea intunecata a industriilor lemnului, cosmeticelor, plasticului si tigarilor electronice. Cand vine vorba despre mobila ieftina, de proasta calitate, care devasteaza padurile si se vinde pe toata planeta, Romania este cap de lista in episodul documentarului dedicat acestui subiect", a spus activistul roman.Gabriel Paun este cel care a povestit ca atat el, cat si jurnalistii au fost sechestrati in padure in timpul filmarilor."Deplasarea in teren pe care am facut-o cu echipa Netflix a fost una extrem de dramatica chiar si acolo unde am mers pentru a le arata o parte din tezaurul natural al Romaniei. Am filmat la Sebes, in Parcul National Retezat si in Domogled. Cand am vizitat padurile seculare din Parcul National Domogled ne-am reintalnit cu o firma de exploatare pe care o prinsesem cu trei luni in urma la furat, mana-n mana cu un angajat Romsilva.Desi le facusem denunt si sunt anchetati si de Politie si de Garda Forestiera, lucratorii nici n-au stat pe ganduri cand m-au recunoscut si au taiat imediat doi arbori uriasi care s-au prabusit peste drumul pe care venisem. Unul in fata si unul in spate, pentru a ne bloca accesul. Apoi au continuat sa taie arbori grosi care sa se darame pe masinile noastre. Cumva am scapat fara ca cineva sa fie ranit, dar toata lumea a tras o sperietura zdravana. Cel mai trist este ca padurea respectiva, Ciucevele Cernei, este in Patrimoniul Mondial UNESCO si riscam sa pierdem acest statut din cauza taierilor ilegale", a povestit Paun.Gabriel Paun a dat cateva detalii si din ceea ce o sa contina documentarul Netflix."Filmul si-a propus sa expuna ce se ascunde in spatele unor etichete de sustenabilitate precum FSC (Forest Stewardship Council - n.red.) sau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) si care in realitate permit taieri rase si chiar taieri in parcuri nationale si paduri primare si seculare.In cele din urma, dupa ce bustenii trec pe la fabricile de procesare, aceste minunate paduri devin mobiler de proasta calitate vandut peste tot in lume. Consumatorii vor fi mai mult decat deceptionati sa afle adevarul. Speram ca industria sa reactioneze mesajul si sa-si transforme marketingul mincinos in afaceri care sunt in mod real mai prietenoase cu natura si cu oamenii", mai arata Gabriel Paun.