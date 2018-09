O eurodeputata din Franta cere dezbatere in Parlamentul European privind protocoalele din Romania

Ziare.

com

Potrivit unor surse din ALDE, citate de G4media , sunt luate in vizor in special protocoalele incheiate de Parchetul General.Nathalie Griesbeck face parte din grupul ALDE din Parlamentul European, grup condus de Guy Verhofstadt, aliatul politic al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.In 15 august, liderul grupului Liberalilor si Democratilor pentru Europa, Guy Verhofstadt, transmitea, referitor la mitingul din 10 august si la evenimentele de la acea vreme din Capitala, ca dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte , precizand insa ca este necesar sa ne asiguram ca sunt oprite manipularile serviciilor secrete."Ca urmare a recentelor evenimente din Bucuresti, dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte. Dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite niciodata daca se desfasoara in mod pasnic. Cu toate acestea, este clar ca reprimarea violenta a protestelor de strada nu este acceptabila.Se impune urgenta ca Guvernul roman sa adopte reforme indraznete pentru a contracara eficient coruptia. De asemenea,Este esential ca Romania sa se mentina pe calea reformelor si a politicilor progresive, mai ales in perspectiva mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene", afirma Guy Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa.