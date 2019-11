O fata de 12 ani, data disparuta in Brasov, dupa ce a plecat la scoala si nu s-a mai intors

Ziare.

com

Potrivit IPJ Brasov, Politia din Codlea a fost sesizata, vineri, ca o fata in varsta de 12 ani din localitate a plecat dimineata spre scoala si nu a mai revenit acasa. Fata are la ea telefonul mobil si o suma de bani.Fata are o inaltime de aproximativ 1,55 metri, 50 de kilograme, fata ovala, constitutie robusta, par lung saten spre blond, ochi caprui, ten deschis si nu are semne particulare. Potrivit politistilor, nu se cunosc detalii cu privire la hainele cu care era imbracata in momentul disparitiei.Cei care pot oferi detalii despre fata sunt rugati sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa sune la 112.