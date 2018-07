O femeie din Suceava a murit luata de viitura. Este a doua victima in 24 de ore

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri dimineata, in Benia, dupa ce o femeie a cazut intr-un parau in timp ce traversa un podet.La fata locului au ajuns echipaje de pompieri care au inceput cautarile. Trupul femeii a fost gasit dupa cateva ore, in apa, la aproximativ zece kilometri de locul in care aceasta disparuse. Cadrele medicale prezente la fata locului au putut doar sa constate decesul femeii.Este a doua victima a inundatiilor din ultimele 24 de ore. Marti, un barbat si-a pierdut viata cand incerca sa traverseze albia unui parau din comuna Margineni din judetul Neamt.Peste 30 de localitati din 17 judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de ore, iar aproximativ 5.100 de pompieri militari au intervenit in sprijinul oamenilor, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).