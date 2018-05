O fetita de 11 ani si-a salvat mama si fratiorul care au cazut intr-o rapa

Ziare.

com

Potrivit ISU Caras-Severin, un grup de turisti s-a aventurat, marti, pe Cheile Carasului. O mama cu doi copii, o fetita de 11 ani si un baietel de un an si 6 luni transportat de femeie in spate, intr-un port-bebe, s-au ratacit de grup.La un moment dat, femeia a alunecat si a cazut intr-o rapa adanca de aproximativ 10 metri. A reusit sa se prinda de niste crengi, dar a ramas suspendata la o distanta de circa 3 metri de cararea de pe marginea raului Caras.Fetita de 11 ani a apelat numarul de urgenta 112 si imediat au pornit spre ei un echipaj al Detasmentului de Pompieri Resita, un echipaj al Politiei, doi salvamontisti, un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, viceprimarul si un angajat al Primariei Carasova.Cu ajutorul indicatiilor date de copila prin telefon, cele trei persoane au fost gasite usor, iar salvamontistii impreuna cu pompierii au extras mama si baietelul din rapa si i-au predat echipajului SAJ.Femeia era echipata corespunzator pentru drumetie si nu au suferit rani, nici ea si nici baietelul."Multumim domnisoarei pentru simtul practic si sprijinul oferit salvatorilor si recomandam tuturor parintilor sa-si educe copiii si in privinta reactiilor in situatii de urgenta", arata sursa citata.