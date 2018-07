O fetita de doi ani care disparuse din caruta parintilor a fost gasita dupa o zi de cautari

Ziare.

Potrivit reprezentantilor ISU Satu Mare, fetita de 2 ani este in stare buna."A fost gasita fetita in camp, se pare ca tatal ei a gasit-o. Starea de sanatate buna. Tatal a sustinut ca nu are nevoie de ingrijiri medicale. A fost trimis un echipaj medical apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean pentru a evalua starea fetitei", au aratat reprezentantii ISU Satu Mare.Fetita in varsta de 2 ani din localitatea Giurtelecul Hododului a fost data disparuta, sambata, in jurul amiezii, de parintii care au observat ca aceasta nu se afla in caruta aflata pe un camp. Parintii se aflau la camp, aveau treaba, si au lasat-o pe fetita alaturi fratii sai, iar cand s-au intors au observat ca micuta disparuse.Echipe mixte formate, in total, din peste 30 de politisti, jardarmi si pompieri au cautat-o pe fetita aproape 24 de ore.