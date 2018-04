"O maimuta a evadat de la Gradina Zoologica din Piatra Neamt".

Ziare.

Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a declarat, sambata, ca impreuna cu reprezentantii ISU Neamt incearca sa gaseasca cea mai buna solutie de prindere a maimutei care a evadat de la Gradina Zoologica."Gradina zoologica este proprietate publica, dar este in administrarea unei firme private. Ieri dupa-amiaza (vineri - n.red.) s-a reusit achizitionarea, prin transfer de la o alta gradina zoologica, a doua maimute, pentru a creste atractivitatea.Astazi era programata o deplasare a lor la un cabinet veterinar pentru carantina, pentru analizele medicale. In momentul in care a fost scoasa din tarcul ei, una dintre maimute a scapat. Acum intervenim cu ajutorul celor de la ISU Neamt", a spus Chitic.Acesta a adaugat ca misiunea de capturare a maimutei nu este una simpla."Ma voi intalni cu cei de la ISU, pentru a gasi cea mai buna metoda de a captura maimuta. Eu sunt convins ca se va rezolva pana la urma cu bine atat pentru noi, cat si pentru maimuta", amai spus primarul din Piatra Neamt.