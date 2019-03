O nava cu 21 de romani la bord a fost atacata de pirati - mai multi marinari au fost rapiti

Ziare.

Nava a revenit in portul de unde plecase pentru a fi efectuate cateva reparatii la stricaciunile provocate de pirati, iar marinarii aflati la bord nu sunt raniti.Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) si reprezentantul Federatiei Internationale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihalcioiu, a declarat, luni, pentru News.ro ca nava Histria Ivory a fost atacata de pirati, duminica seara, la scurt timp dupa ce a plecat din portul Lome din Togo.Astfel, la 20 de mile marine de portul respectiv, piratii au atacat ambarcatiunea, au urcat la bordul vaporului si ar fi luat ostatici mai multi marinari, dar deocamdata autoritatile nu stiu numarul acestora. Dupa aceea, piratii au parasit vasul cu tot cu ostatici, iar ceilalti marinari au revenit in portul Lome. Nava Histria Ivory, pavilion Malta, transporta marfuri petrochimice din Togo catre Liberia. Echipajul este format numai din marinari romani.Mediafax anunta ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a activat celula de criza la nivelul institutiei. "Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate. Din datele preliminare obtinute, s-a confirmat faptul ca printre membrii echipajului disparuti se afla trei cetateni romani", au transmis reprezentantii MAE.