O noua evacuare la Timisoara, dupa ce locatarii unui bloc s-au plans ca au simtit miros de insecticid

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, pompierii au primit, vineri seara, o solicitare de interventie in Timisoara, pe strada Inului nr 4, dupa ce locatarii au simtit un miros puternic de insecticid."A fost alertat imediat Detasamentul 2 Timisoara, pentru o prima interventie si evacuare a persoanelor din imobil, echipajul de prim ajutor SMURD B si echipajul CBRN. Au fost evacuate un numar de 10 persoane - 5 adulti, 5 minori", transmite ISU Timis.Este vorba despre scara unui bloc cu parter si patru etaje, cu un numar de 16 apartamente.. La locul interventiei actioneaza 1 echipaj CBRN, o autospeciala de stingere, 1 echipaj de prim ajutor SMURD B, ofiterul de serviciu si 2 echipaje de politie ", mai transmite ISU Timis.Pompierii au fost alertati in jurul orei 18:35.De asemenea, ISU Timis a precizat ca, in acest moment, mai sunt internate trei persoane, dintre care doi copii la Spitalul "Louis Turcanu" si un adult la Spitalul Judetean.Starea persoanelor internate este general buna.