O noua groapa comuna a fost gasita intr-o padure din Iasi: 25 de evrei, majoritatea femei si copii

Aceasta este a doua groapa descoperita intr-un proiect "Elie Wiesel".Elizabeth Ungureanu este coordonatoarea proiectului. A fost la fata locului cu echipa de arheologi si a prezentat vineri descoperirile sale. "Aceasta descoperire intregeste tabloul tragediei din 1945", a spus ea la o conferinta de presa.Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" a desfasurat, in perioada 24 - 29 iunie 2019, proiectul de cercetare pentru identificarea de noi gropi comune in padurea Vulturi, Valea Climoaiei, comuna Popricani (judetul Iasi) . Prospectiunile geofizice au fost facute pe o suprafata de 3.600 mp.Documentele arata ca au existat patru gropi comune, iar in 1945 au fost gasite trei. In urma raportului Institutului de Medicina Legala, au fost determinate 311 victime. In 2010, a fost descoperita prima groapa comuna din comuna Vulturi, cu 36 de victime."Acest proiect pe care l-am continuat in 2019 a venit firesc si eram convinsi din documentele de arhiva si toate datele ca trebuie sa existe si alte gropi comune", a explicat Ungureanu."Anul acesta am intervievat si un martor, care ne indica faptul ca in aceasta padure au fost masacre. Avea varsta de 6 ani, era unul dintre copiii padurarului de atunci". Lucica Baltaru le-a povestit cum erau adusi oameni de la Iasi si dusi pana la jumatatea padurii, unde erau ucisi.In dupa-amiaza zilei de 29 iunie, la aproximativ 0,7 metri adancime, au fost gasite primele fragmente osteologice (doua tibii, un femur, un fragment de mandibula) si un fragment al unui obiect vestimentar (talpa unui pantof).Dupa descoperirea ramasitelor umane, a fost sesizat Parchetul Militar Iasi si a fost deschisa o ancheta. Cercetarea penala la fata locului a fost condusa de prim-procurorul adjunct colonelul Irinel Rotaru.A fost constatat, la fata locului, un numar de 25 de victime, dintre care 12 adulti, 4 tineri si 8 copii. Pentru cea de-a 25-a victima, datele existente pana in prezent nu au permis identificarea varstei. Majoritatea erau persoane de sex feminin.In groapa comuna au fost descoperite si artefacte - accesorii, bijuterii, o cheie si cani metalice."Am apelat la un efectiv de criminalisti, efective ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pentru ca am gasit munitie neexplodata si anul acesta, experti din partea Institutului de Medicina Legala, procurorii de la Parchetul Militar Iasi si un arheolog - Florentina Marcuti - pentru a pune cap la cap datele", a mai explicat Ungureanu.Datele preliminare, a mai spus ea, se pot schimba in urma expertizei medico-legale. "Putem spune ca aceasta a fost groapa femeilor si copiilor"."Fata de 2010, urmele de violenta au fost mai puternice. Banuim ca a existat intre acesti calai o persoana cu exces de zel. Aplica aceeasi metoda - de lovire in zona mandibulei - netinand cont de varsta sau de sex. Pe cel putin 8 indivizi s-a gasit o urma puternica, banuim ca s-a folosit patul pustii", a mai spus Elizabeth Ungureanu.Va fi facuta si o expertiza balistica, pentru ca au fost gasite 6 gloante, dintre care trei in groapa si trei in peretele gropii, si o expertiza genetica.Regimentul 6 Vanatori a fost adus in discutie pentru ca, in 1945, cand s-au descoperit gropile de la Stanca Roznovanu (astazi localitatea Stanca), in urma unui proces s-au stabilit vinovatii ca fiind soldati si ofiteri din acest regiment.