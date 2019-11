O schela s-a prabusit peste cateva masini in centrul Capitalei (Foto)

Ziare.

Bucati din schela au cazut si au avariat doua autoturisme, a transmis ISU Bucuresti Ilfov.La fata locului au intervenit echipe de la Detasamentul Mihai Voda si Detasamentul Special de Salvatori.Bucurestenii zic ca schelele respective se afla de ani intregi pe cladirea istorica aflata vizavi de Palatul Universul.Se incearca stabilizarea sau indepartarea schelei, in functie de posibilitati, au precizat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Acestia au precizat ca interventia va fi una de durata."In acest moment interventia este in desfasurare. Dupa cum ati observat, este vorba de o schela montata pe fatada unei cladiri. Este vorba despre un hotel care este in reabilitare, nu este locuit. S-au desprins elemente din schela de la etajele superioare, etajele 5 si 6, care s-au inclinat spre exterior. Asa cum se poate observa, unele bucati de schela au cazut pe carosabil si au avariat 2 autoturisme, care intre timp au fost indepartate din zona respectiva.In acest moment pompierii detasamentului Special de Salvatori intervin pentru a extrage bucatile de schela care sunt in pericol de cadere iminenta", a declarat Daniel Vasile, reprezentantul ISU Bucuresti-Ilfov.Reprezentantii ISU au mentionat ca nicio persoana nu a fost ranita.Traficul rutier in zona a fost oprit.Oficialul ISU a atras atentia ca nu este primul astfel de episod in Capitala."Este vant, dar nu este un vant foarte intens, doar la rafala sunt intensificari foarte mari. Recomandarea noastra este sa se asigure aceste schele, printr-o fixare cat mai temeinica, cat mai judicioasa de catre personalul care lucreaza in fiecare dintre aceste santiere.Si exista o recomandare si pentru noi, pentru cetateni, pentru pietoni - sa manifestam prudenta atunci cand trecem pe langa aceste spatii care reprezinta fie schele, fie montate pe fatada, fie alte elemente, cum ar fi panourile publicitare stradale, copertine si alte lucruri care stim ca in mod normal, la rafala de vand puternica, se pot desprinde si ne pot rani".