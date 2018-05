O ursoaica agitata a fost ajutata de jandarmi sa-si gaseasca puii pierduti (Video)

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Harghita, prin numarul de urgenta 112 s-a anuntat ca in zona localitatii Delnita, in apropierea DN 12A, a fost observata o ursoaica, agitata din cauza ca isi pierduse cei doi pui."Jandarmii s-au deplasat la fata locului au trecut la izolarea zonei, au observat ursul care era agitat si au chemat in sprijin colegii din cadrul Asociatiei Judetene a Vanatorilor Sportivi Harghita. Din ce s-a dovedit ulterior, ursoaica era agitata, deoarece isi pierduse cei doi pui.Jandarmii impreuna cu colegii de la AJVS Miercurea Ciuc au gasit cei doi pui de urs si cu ajutorul unei masini de teren i-au transportat cat de aproape au putut de ursoaica, aceasta plecand ulterior din zona inspre padurea din apropiere", potrivit Jandarmeriei Harghita.Jandarmii au ramas in zona pana cand ursoaica si puii au intrat in padure.