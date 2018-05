Obiectul care a distrus o masina la Craiova e o racheta de semnalizare. Se pare ca de vina ar fi militarii polonezi

Ziare.

Anchetatorii urmeaza sa afle legatura de cauzalitate intre acest incident si o activitate de instructie desfasurata de militari la o distanta de doi kilometri de locul respectiv.In urma verificarilor efectuate, anchetatorii au stabilit ca obiectul respectiv este o racheta de semnalizare.Brigada Multinationala Sud-Est a anuntat, miercuri, printr-un comunicat ca marti seara pe terenul de instruire Obedeanu a avut loc o activitate de instruire in cadrul careia au fost folosite si rachete de semnalizare."In seara zilei de 8 mai 2018, o subunitate din cadrul Contingentului Militar Polonez dislocat in Romania, in cooperare cu militari din cadrul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab din garnizoana Craiova, au executat o activitate curenta de instructie tactica pe timp de noapte in terenul de instruire Obedeanu.Antrenamentele nu au presupus executarea de trageri cu armamentul individual sau cu cel montat pe tehnica blindata din dotare. In scopul semnalizarii momentelor tactice si identificarea reperelor din teren,(tip rachete de semnalizare) in conformitate cu scenariul tactic aprobat", se arata in comunicatul Brigazii Multinationale Sud-Est.Procurorii militari, cat si o comisie din cadrul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab au inceput cercetarile pentru a stabili legatura de cauzalitate intre activitatea de instructie si incidentul din Craiovita Noua."Referitor la incidentul semnalat in mass-media, privind pagube materiale produse unui vehicul parcat in cartierul Craiovita Noua, intr-o zona aflata la aproximativ doi kilometri de locul de desfasurare a instruirii, a fost demarata o ancheta sub coordonarea Parchetului Militar in vederea stabilirii legaturii de cauzalitate intre activitatea de instructie si incidentul raportat.De asemenea, o comisie de cercetare administrativa numita de comandantul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab cerceteaza circumstantele evenimentului", se mai arata in document.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, politistii au fost sesizati marti seara ca un autoturism a fost avariat in zona Pietei Craiovita Noua, unde era parcat, dupa ce un obiect cu forma cilindrica a strapuns parbrizul autoturismului si s-a infipt in bord, pe partea soferului. Nicio persoana nu a fost ranita in urma acestui incident.La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si de pompieri, care au cercetat zona, dar nu au mai descoperit alte obiecte similare.