Oficial din Parlamentul Germaniei, despre derapajele lui Valcov si Liviu Pop: Afecteaza relatiile germano-romane. Presedintia Consiliului UE pare ca a esuat inainte sa inceapa

"Presedintia Consiliului UE pe care o va detine Romania anul viitor pare ca a esuat inainte de a incepe", a afirmat acesta intr-un interviu acordat HotNews Oficialul german a mai precizat ca, luand in considerare ultimele evenimente din tara noastra, este "clar" ca Mecanismul de Cooperare si Verificare nu poate fi ridicat."Recentele derapaje reprezinta apogeul trist al unei dispute care a si-a pierdut simtul masurii.. Se poate observa ca intensitatea atacurilor continua sa creasca.Totodata, au fost depasite niste linii rosii de mai multe ori, inclusiv prin a critica Forumul German, care a fost prezentat ca fiind continuatorul Socialismului Nationalist. Trebuie notat faptul ca folosirea svasticilor si altor simboluri anti-constitutionale in Germania reprezinta infractiuni.In acelasi timp, un astfel de comportament arata o ignoranta socanta privind istoria." a spus Kirchbaum, potrivit sursei citate.Acesta a facut referire la postarea consilierului de stat Darius Valcov in car el-a asemanat pe presedintele Klaus Iohannis cu Hitler, dar si la declaratia fostului ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, potrivit careia Klaus Iohannis a condus o organizatie care este un continuator al unui forum german nazist.Oficialul subliniaza ca aceste fapte provoaca daune grave asupra relatiilor germano-romane si, in plus, duc la o "pierdere de prestigiu pentru guvernul Romaniei la nivel international"."Din cauza evenimentelor prilejuite de revocarea Laurei Kovesi si a faptului ca au fost modificate legile anti-coruptie, Romania se afla sub atenta supraveghere a Comisiei Europene. Astfel, pentru mine este foarte clar ca MCV nu poate fi incheiat.", a mai declarat presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.Oficialul a mai aratat ca investitorii sunt descurajati de situatia actuala din Romania, "statul de drept fiind subiectul ingrijorarilor".