Ofiterii romani de pe vasul panamez blocat in Libia au putut debarca

Potrivit reprezentantului Federatiei Internationale a transportatorilor (ITF) in Romania, Adrian Mihalcioiu, migrantii aflati la bordul navei au fost debarcati in doua serii, ultimii parasind vasul in cursul zilei de joi, astfel ca Nivin a putut parasi portul Misurata."Nava Nivin a acordat asistenta si salvare unei ambarcatiuni aflate in pericol, cu peste 90 de persoane la bord. Ea a fost practic blocata in portul Misurata din Libia pana astazi (joi - n.r.), cand a parasit portul. (...) Dupa informatiile pe care le avem, cei peste 70 de migranti care mai erau pe nava Nivin au fost debarcati de autoritatile libiene astazi (joi - n.red.) ", a spus Adrian Mihalcioiu.Potrivit acestuia, cei doi ofiteri romani aflati la bord vor debarca in urmatorul port de destinatie si se vor intoarce probabil acasa, la familii.De asemenea, reprezentantul ITF in Romania a mai anuntat ca o ancheta a fost deschisa in Libia, in legatura cu cazul celor 90 de migranti."O ancheta a fost deschisa saptamana trecuta de catre procurorul general cu privire la stabilirea modului cum nava Nivin a ajuns in portul Misurata cu migranti salvati la bord. Nu se stie stadiul anchetei, daca aceasta va continua sau se va incheia odata cu debarcarea migrantilor", a mai spus el.In data de 7 noiembrie, nava Nivin, sub pavilion Panama, a primit un apel de la centrul de cautare si salvare din Roma, Italia, sa se apropie de o ambarcatiune suspecta, aflata in zona lor de navigatie. "Era o ambarcatiune care incerca sa ajunga in Italia cu 90 de emigranti. Acestia au urcat pe nava Nivin, care se indrepta catre Libia. Cand si-au dat seama ca sunt in Libia si nu in Italia, emigrantii au inceput sa devina agresivi. In port la Misurata se pare ca autoritatile nu au lasat imigrantii sa coboare de pe nava", declara la momentul respectiv Adrian Mihalcioiu. Situatia era una complicata deoarece cele 90 de persoane erau considerate pasageri clandestini.Printre membrii echipajului se aflau navigatori din Liban, Ucraina, dar si cei doi navigatori romani.