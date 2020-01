Oile salvate de pe vasul de la Midia vor fi aduse la o ferma de langa Bucuresti

Ziare.

"Conditiile de care se vor bucura oile in acest nou spatiu vor fi excelente, asa cum v-am promis. Vor fi permanent sub supravegherea noastra si se vor bucura de o viata linistita si departe de exploatarea umana", au transmis reprezentantii Letea Wild Horses pe Facebook.Cei 180 de berbeci salvati de pe nava vor ajunge la ferma, vineri, in jur de 13:30 - 14:00.In acelasi timp, la 45 de zile de la rasturnarea navei incarcate cu oi in Portul Midia, epava a ramas nemiscata , cu peste 14.000 de animale moarte la bord dintre care sute ar fi ajuns deja pe fundul marii.Acest lucru ar putea fi periculos in perioada urmatoare, pentru ca aceste cadavre ar putea iesi la suprafata odata cu cresterea temperaturilor.