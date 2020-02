Operatiunea de scoatere a epavei pline cu oi a esuat: Cablurile de ridicare au cedat

Ziare.

com

Alin Vintila, reprezentantul firmei care se ocupa de scoaterea navei pline cu oi, care s-a rasturnat in Portul Midia, a explicat ce s-a intamplat."Operatiunea care a inceput la ora 8 fara zece s-a oprit, motivul fiind ca au cedat cateva spire ale cablurilor de ridicare. Cablurile au inceput sa infloreasca in zona superioara, unde sunt prinse in carlig, motivul fiind acela ca greutatea navei este mai mare decat reiesea din calcule.In acest moment s-a oprit intreaga operatiune si urmeaza sa se schimbe intreg sistemul de cabluri astfel incat sa suporte o greutate mai mare, care, la aceasta ora, nu se poate determina", a declarat Vintila.Potrivit acestuia, nava este mai grea decat reiesea din documentatia prezentata."Ma refer la greutatea navei cu tot cu incarcatura de la bord. Nu se cunoaste ce si cat s-a incarcat la bord", a mai adaugat Alin Vintila.Scoaterea navei era programata sa se realizeze de o macara gigant de 1.800 de tone, adusa in Portul Midia, iar pentru sustinere au fost sudate grinzi suplimentare de intarire a bordajului epavei.O nava sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a rasturnat in Portul Midia pe 24 noiembrie 2019. Autoritatile au reusit sa salveze doar 254 de animale, care au fost aduse la o ferma de langa Bucuresti Dupa producerea tragediei, mai multe organizatii internationale de protectie a animalelor au protestat fata de exportul de animale vii, iar subiectul a facut inconjurul presei internationale, fiind dezbatut si in Parlamentul European.