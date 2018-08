Operele lui Brancusi din Targu Jiu s-au inverzit si asa raman pana la iarna

Ziare.

Se pare ca acest lucru a fost posibil si din cauza faptului ca acum cinci ani lucrarile au fost spalate cu apa sub presiune , conform Pro TV."Neurmarirea acelui program de intretinere in timp care prevedea cel putin un tratament, daca nu doua, anuale, si acum chiar se vad efectele acelei spalari agresive, in care au fost inlaturate toate chiturile, au fost redeschise alveolele care s-au constituit in depozite pentru vegetatia de muschi si licheni", a explicat sculptorul Paul Popescu, care a fost implicat in restaurare.Reprezentantii centrului de cultura din Targu Jiu spun ca deocamdata nu pot interveni, pentru ca Ministerul Culturii trebuie sa faca un studiu, iar apoi specialistii sa stabileasca cum trebuie ingrijite lucrarile. Abia apoi se vor da banii necesari."Nu vor ramane asa, v-am spus ca in urma proiectului ce va fi avizat de Ministerul Culturii vor avea loc procese de interventie si curatire a operelor de piatra", a spus Doru Strambulescu, director la Centrul de Cultura Constantin Brancusi Tg. Jiu.Conform Pro TV, recomandarile specialistilor ar putea fi primite la iarna.