Panica la selectia pentru o emisiune TV din Romania: Un tanar a scos un cutit si un pistol

Politia Capitalei a anuntat ca, duminica, in jurul orei 12.45, dintr-un hotel situat in Sectorul 1 a fost facut un apel la 112 in care se reclama ca un barbat, de 29 de ani, aflat la o selectie pentru o emisiune TV, a devenit agitat, le-a aratat celor prezenti un cutit si un pistol airsoft si a dat foc unei carti de cult.Potrivit unor surse citate de Mediafax, este vorba despre preselectia pentru emisiunea " Romanii au talent ".Barbatul a fost imobilizat si dus la sediul Sectiei 2 Politie pentru cercetari.Ulterior, el a fost audiat si internat intr-o unitate spitaliceasca pentru consult de specialitate.Cercetarile sunt continuate de Sectia 2 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.