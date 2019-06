Parada biciclistelor are loc duminica, in Capitala

Ziare.

com

Conform organizatorului, SkirtBike, parada va incepe la ora 17,00 iar traseul este Parcul Lumea Copiilor - bd. Tineretului - bd. Dimitrie Cantemir - bd. Unirii - Piata Alba Iulia - bd. Burebista - Calea Dudesti - bd. Octavian Goga - Splaiul Unirii - sos. Mihai Bravu - Calea Vacaresti - bd. Tineretului - Parcul Lumea Copiilor."Ne dorim un oras verde pentru oameni. Ne dorim mai putine masini inghesuite chiar si in cel mai mic spatiu ramas din trotuar. Si tocmai pentru ca ne dorim asta, am ales bicicleta ca mijloc de transport in comun. Pe doua roti, schimbam mentalitati. Fii chiar tu schimbarea de care orasul are nevoie! Cea mai mare comunitate de bicicliste, SkirtBike, implineste 10 ani si in tot acest timp, peste 25.000 de femei au pedalat in peste 20 de orase din Romania. Va invitam (...) la cea mai eleganta parada pe doua roti, sa intampinam vara cu bucurie, sa sarbatorim bicicleta si tot ce inseamna ea pentru noi - stil de viata, energie, libertate, curaj, optimism, copilarie, fericire", transmite organizatorul printr-un comunicat.Parada anuala a fetelor pe biciclete a ajuns la cea de-a zecea editie."Evenimentul promoveaza atat emanciparea femeilor, activand astfel drepturile femeilor intr-o societate contemporana moderna, cat si un mijloc alternativ de transport, dictand un trend de viata sanatos si prietenos cu mediul. Prin insasi scopul sau, SkirtBike face parte din miscarea ciclista internationala, contribuind la efortul de a schimba perceptia omului modern asupra vietii in urbe si a oferi un model sustenabil de transport, usor de replicat si in alte orase", se mentioneaza in comunicat.In 2019, evenimentul are loc in 19 orase: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Botosani, Brasov, Bucuresti, Craiova, Constanta, Deva, Drobeta Turnu Severin, Galati, Hunedoara, Iasi, Miercurea-Ciuc, Oradea, Sighetul Marmatiei, Suceava, Targu Mures.