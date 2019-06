Participantii la Bucharest Pride au marsaluit intre Piata Victoriei si Piata Universitatii: Manifestatia a decurs fara incidente

Ziare.

Manifestantii au fost insotiti de jandarmi si nu s-au inregistrat incidente."E a treia oara cand vin. Am venit ca sa sarbatoresc dragostea. Nu are importanta ce orientare sexuala ai. Toti ne-am adunat sa celebram ca suntem diferiti", a spus un tanar."Bucharest Pride este un eveniment care se desfasoara pasnic de mai bine de 10 ani, dar va rugam sa fiti atenti pentru siguranta dvs. si a celor din jur. In cazul in care in apropierea dvs. exista un incident violent, va rugam sa va indepartati, sa faceti un cerc la distanta in jurul incidentului, sa scandati "FARA VIOLENTA!". Pastrati-va calmul, nu fugiti si anuntati imediat autoritatile", se arata pe site-ul organizatiei ACCEPT, organizatoare a manifestarii.Punctul final al marsului a fost Piata Universitatii, unde s-au sustinut scurte alocutiuni si au fost distribuite materiale informative.