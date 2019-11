Patronul firmei care a facut deratizarea si dezinsectia in blocul unde au murit trei oameni a fost arestat preventiv

Ziare.

Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis, luni seara, arestarea preventiva, pentru urmatoarele 30 de zile, a lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL, care a facut deratizarea si dezinsectia in blocul de locuinte in care trei oameni au murit si alte cateva zeci de persoane se afla internate la spitale cu intoxicatii.Acuzatiile care i se aduc lui Ioan Sorin Buta suntBistim Dera SRL are ca obiect de activitate nu doar dezinsectie si deratizare, ci si operatiuni de curatenie in trenuri, autobuze, avioane, in cisterne rutiere si maritime, curatenie si intretinere piscine, curatat de sticle, maturat de strazi si indepartat zapada.. Societatea si-a inceput activitatea in 2015. Anul trecut a inregistrat o cifra de afaceri, adica totalul vanzarilor facturate, de 142.759 de lei.Tot in 2018 a inregistrat un profit net de 19.000 de euro si datorii de peste 1.000 de euro, in conditiile in care cu un an inainte, datoriile firmei depaseau 50.000 de lei.Pana in prezent, un numar de, si anume Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii " Louis Turcanu" Timisoara.In prezent. Este vorba despre 9 pacienti la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara; 3 pacienti la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si 21 pacienti copii la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii " Louis Turcanu" Timisoara.Toti pacientii sunt stabili, in stare buna, o parte din ei mai prezinta simptomatologie digestiva (greata, varsaturi), dar rezultatele analizelor medicale sunt imbunatatite.