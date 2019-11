Patronul firmei de dezinsectie din Timisoara a fost retinut

Ziare.

com

Audierile la sediul Politiei Timis au durat toata noaptea in acest caz, potrivit Press Alert.Lucrarile de deratizare si dezinsectie au fost facute de asociatul firmei Bistim Dera SRL D, Ioan Sorin Buta, barbatul fiind audiat sub acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala.El a fost retinut, marti dimineata, pentru 24 de ore, potrivit sursei citate.Amintim ca doi copii si mama unuia dintre ei au murit, iar mai multe persoane sunt internate in spital, dupa ce in blocul in care acestea locuiesc (de pe strada Miorita) s-a facut o deratizare si dezinsectie. Blocul de locuinte a fost evacuat complet luni.Luni seara, un al doilea imobil a fost evacuat . Este vorba despre un bloc de pe strada Vaida Voievod, unde chiar luni dimineata a fost facuta dezinsectie si deratizare, la fel ca in blocul de pe strada Miorita.