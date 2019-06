Pentru un copil muscat de vipera in Sibiu s-a gasit ser antiviperin tocmai la Alba Iulia. Expirat!

Ziare.

com

Copilul se afla cu parintii sai cand a vazut sarpele de 10-15 cm. Dupa ce baiatul a atins sarpele, in cateva minute palma si degetele au inceput sa se umfle si a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Sibiu, unde a ajuns dupa aproximativ o ora si jumatate, relateaza Turnul Sfatului Sarpele a fost identificat din fotografiile realizate de parintii baiatului."Ne-au preluat cei de la Urgenta foarte rapid, foarte profesionist s-au comportat cu noi. Toata lumea de aici s-a implicat intr-un mod exemplar, zic eu. Doar ca nu aveau vaccin impotriva veninului de vipera, i-am auzit eu cum au sunat peste tot. Inclusiv Arafat a fost sunat.Problema e cu vaccinul acesta, care nu se gaseste la nivel national, din ceea ce mi-am dat seama, caci am nimerit exact intre comanda de loturi si... asta e. Noroc ca toata lumea de aici lucreaza pentru noi, simtim asta", a spus mama copilului.Abia la Alba Iulia s-a gasit serul necesar, insa era expirat."Pana la urma a fost adus, cu masina, un vaccin de la Alba Iulia. Am inteles ca era singurul vaccin de acest gen din aceasta regiune si, mai mult, ca este si expirat de la finele lunii mai. Dar, dupa mai multe consultari intre medici, inclusiv cu oameni din Ministerul Sanatatii, s-a stabilit ca acel termen de garantie depasit nu era un impediment. Noi am zis ca mergem pe mana lor", au spus parintii.Constantin Rosca, medicul care conduce Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Sibiu, spune ca nu este ceva anormal lipsa unui astfel de vaccin din depozitele celei mai mari unitati medicale din judet."Eu nu stiu de aceasta situatie, nu am fost in ultimele cinci zile pe la spital. Este posibil ca vaccinul sa fi fost adus de la Alba Iulia, caci asta este procedura. Cand nu este intr-o parte, il aducem din alta parte, de la Alba sau Brasov, unde este mai aproape.Este un vaccin care nu se foloseste des, deci cine il are pe stoc il da la ceilalti. Sunt rare astfel de cazuri, nu sunt muscaturi frecvente, cred ca in ultimul an acesta este primul pe care il avem la Sibiu. Deci daca avem pe stoc folosim de la noi, daca nu avem sau sunt expirate, aducem din judetele invecinate", a declarat Constantin Rusu.