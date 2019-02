Persoane cu dizabilitati, carate in brate in Primaria Iasi la o discutie pentru rampe de acces

Ziare.

La Primaria Iasi a avut loc o discutie tocmai despre aceasta problema. Insa pentru a participa la discutie, reprezentantii acestora au fost dusi in brate, tocmai pentru ca nici aceasta institutie nu are rampa de acces, arata Digi 24.In timpul discutiei, primarul Mihai Chirica le-a explicat ca nu poate monta o rampa in primarie pentru ca sediul este intr-o cladire de patrimoniu care nu poate fi modificata pentru realizarea rampelor de acces."Faceam o constatare cu colegii mei cam cat trebuie sa recuperam comparativ cu ceea ce se intampla in Europa, unde abordarea persoanelor cu dizabilitati a facut parte din strategia de tara a fiecarui stat membru", a declarat Mihai Chirica.Printre cei care au participat la discutie s-a numarat si Radu Alexa, fost politist care a ramas in scaunul cu rotile in urma unui accident."Probabil o sa luam un taxi sau sa asteptam la un autobuz modern. Din pacate nu se poate urca, vatmanul ne-a facut semn ca nu exista rampa la acest mijloc de transport", a spus Radu Alexa, in fata unui tramvai in care nu a putut urca.Chiar si la institutiile care au rampa oamenii intampina probleme."Sunt probleme in continuare la unghiul de inclinare, la materialele care sunt folosite", a spus organizatoarea intalnirii cu primarul.