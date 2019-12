Peste 90% dintre copiii cei mai saraci nu pot performa la scoala. Clivaje la nivelul scolilor

Cum arata realitatea?

Este de mentionat ca Romania a ramas printre cele doar opt tari care nu au reusit sa administreze testarea pe calculator (alaturi de Argentina, Iordania, Liban, Moldova, Macedonia de Nord, Arabia Saudita si Ucraina), ceea ce inseamna, de pilda, ca abilitatile de lectura digitala nu au putut fi masurate.Rezultatele PISA 2018 plaseaza Romania printre tarile care inregistreaza o puternica legatura intre statutul socio-economic al elevilor si performantele inregistrate de acestia. De altfel, tara noastra se numara printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 recomanda interventii educationale in favoarea elevilor dezavantajati.Datele Salvati Copiii Romania arata ca aproximativ 19,7% dintre copii romani traiesc in deprivare materiala severa - cea mai ridicata rata din UE; unde media este de UE 6,6% - si peste 32% traiesc sub pragul de saracie. Acest procent include persoanele ale caror venituri sunt mai mici de 60% din mediana veniturilor la nivel national (adica sub 750 lei/persoana/luna in 2018), incluzand prestatiile sociale.Romania are cea mai mare rata a saraciei relative persistente din Uniunea Europeana.In anul 2018, 19,9% din populatie avea venituri sub pragul de saracie si se aflase in aceeasi situatie in cel putin doi din cei trei ani anteriori. In cazul copiilor, rata saraciei persistente era de 33,2% in 2018.Dezavantajele sunt relevate si la nivelul scolilor. Astfel, in scolile dezavantajate din tara noastra, raportul elevi/cadru didactic este mai mare decat in cele avantajate - 14,68 elevi/cadru didactic versus 12,45 elevi/cadru didactic, in timp ce, la nivel OCDE, tendinta este inversa (11,22 in scolile dezavantajate si 12,43 in cele avantajate).In Estonia, tara europeana cea mai bine situata, raportul este de 9,42 elevi/profesor in scolile dezavantajate si 12,99 in cele avantajate.Rapoartele PISA 2018 indica si alte diferente intre scolile avantajate si cele dezavantajate din tara noastra: proportia cadrelor didactice cu studii masterale este de circa 40% in scolile dezavantajate si cu 25,5% mai mare in cele avantajate, iar consilierea scolara este disponibila in sub 30 de procente (27.1%) din scolile dezavantajate fata de circa 71% in cazul celor avantajate.Organizatia Salvati Copiii Romania atrage atentia asupra faptului ca, la ultimele doua testari PISA, Romania a decis sa nu colecteze o serie de date care ar fi prezentat o mare utilitate pentru analizarea unor factori de vulnerabilitate educationala evidentiati si nivelul tarii noastre. Astfel, Romania nu a colectat date privind etnia sau mediul de provenienta al elevilor, structura familiei sau date provenite de la parinti. De asemenea, tara noastra nu a completat baza de date obtinute in cadrul testarii PISA cu notele obtinute de fiecare participant la evaluarea nationala."Accesul limitat la educatie de calitate si abandonul scolar cronicizat in comunitatile dezavantajate au efecte perfide, pe termen lung, pentru ca saracia se mentine si ajunge sa fie o mostenire care trece de la parintele care nu a mers la scoala la copilul care, si el, ramane in afara sistemului de invatamant.", atrage atentia Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.In cei 19 ani dedicati exclusiv cauzei educatiei, Salvati Copiii Romania a readus in scoala 39.485 de copii, dintre care in programe de tip Gradinita Estivala - 8.196, in programe de tip "Scoala dupa Scoala" - 27.173 de copii, iar in programul "A Doua Sansa" - 4.116 copii, reusind sa stranga cu ajutorul companiilor suma de 5.317.800 de euro.Anul acesta, evenimentul major de strangere de fonduri pentru accesul copiilor defavorizati la educatie va avea loc pe 12 decembrie, la Festivalul Brazilor de Craciun, ajuns la cea de-a 19-a editie.Pentru editia din 2018, rolul de Centru National PISA a fost atribuit Institutului de Stiintele Educatiei, care, in prezent, parcurge un proces de transformare institutionala, in urma comasarii cu Centrul National de Evaluare si Examinare.In 2015, Romania s-a numarat printre cele 15 (din 72) tari si economii care au administrat testarea PISA pe suport de hartie. In cazul testarii din 2018, Romania a ramas printre cele doar 8 tari care nu au reusit sa administreze testarea pe calculator (alaturi de Argentina, Iordania, Liban, Moldova, Macedonia de Nord, Arabia Saudita si Ucraina).Potrivit OECD, testarile pe computer si cele pe hartie sunt compatibile, dar compararea rezultatelor necesita precautie, in conditiile in care testarile administrate pe computer sunt de natura sa masoare si abilitati care nu pot fi masurate prin testarile administrate pe hartie (cum ar fi, de exemplu, abilitatile de lectura digitala).Este important de mentionat ca Romania nu a administrat si modulele optionale PISA (la editia din 2015, modulul de literatie financiara, iar la cea din 2018, modulul de competente globale).Recomandarea adresata Ministerului Educatiei Nationale este initierea in regim de urgenta a procesului de evaluare nationala a infrastructurii educationale (cladiri, personalul didactic, transportul elevilor, programe remediale, bunuri si servicii adecvate) si asigurarea alocarilor bugetare corespunzatoare, cu respectarea principiului predictibilitatii finantarii, al depolitizarii sistemului de educatie si al echitatii in distribuirea resurselor financiare intre mediul urban si rural.